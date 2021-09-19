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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تنسيق الجامعات 2021 .. معامل جامعة عين شمس تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة .. وإقبال كثيف وسط إجراءات احترازية مشددة

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2021

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 : 

  • معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثالثة 
  • إقبال كثيف وسط إجراءات احترازية مشددة بكليات جامعة عين شمس 

شهدت اليوم الأحد ، الموافق 19 سبتمبر معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إقبالاً كثيفا من قبل طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2021  لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية ، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت خديجة الصادق، مسؤول مكتب تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ"صدي البلد أن الكلية تقوم بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للوقاية فى معامل التنسيق وتوفير فرق عمل لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم، وأماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لمنع تزاحم الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.

وأضافت مسؤول مكتب التنسيق بكلية الهندسة ، إلى أنه تم تخصيص ٤ معامل مجهزين بالكليةبعدد (100) جهاز حاسب آلي متصلين بشبكة الإنترنت، منوها أنه ادارة الكلية وفرت  فريق ذوى الخبرة لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات .

وأكدت  سيدة طه محمد الخولى مسئولة الإشراف على معامل التنسيق بكلية الهندسة أن الكلية  خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم. 


على تقديم النصائح للطلاب اثناء تسجل الرغبات لتفادى وجود أخطاء حيث يلتزم مكتب التنسيق برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقا لأخر تسجيل قام به الطلاب فى حدود القواعد والشروط

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي  الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة للشعبة العلمية 205 درجة بنسبة 50%، بإجمالى عدد طلاب 42065، الحد الأدنى الشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%، وعدد الطلاب 24932 طالبا وطالبة، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 66997 لجميع الطلاب.

ووسط إقبال متوسط من طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية البنات للآداب والعلوم بجامعة عين شمس طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للمرحلة الثالثة للتنسيق فى الفترة من السبت   ٢٠٢١/٩/١٨ حتى الاثنين ٢٠٢١/٩/٢٠.

وشددت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس على الالتزام بالإجراءات الوقائية الإحترازية، وتوفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري، موجهة الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكانت كلية البنات قد خصصت  معملين مجهزين بعدد (40) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

شهد مكتب التنسيق بكلية زراعة جامعة عين شمس، إقبالا كثيفا من طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والتى بدأت بالأمس وسوف تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 20 من الشهر الجارى.

وأشارت الدكتورة منال السيد مديرة وحدة الحاسب الالى بكلية الزراعة، إلي أن معامل التنسيق الالكتروني بالكلية اليوم وجدت إقبالا كثيفا حيث تعامل معه القائمين على إدارة الكلية و المشرفين على المعامل بشكل منظم لتفادي التكدسات مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الوقائية ضد ڤيروس كورونا.


كما أوضحت أن المعامل تدار من خلال ٣٠ جهاز حاسب آلي مجهز و٢٠ موظف لديهم خبرة جيدة فى مجال التنسيق.

وأشارت الدكتورة منال السيد إلى أن أعداد المتقدمين لمكتب تنسيق كلية الزراعة اليوم بلغ حتى الآن أكثر من 50 طالب وطالبة حيث يفتح مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة عين شمس أبوابه للطلاب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.

ولفت إلى أن مكتب التنسيق لن يغلق أبوابه إلا بعد الانتهاء من كل المتقدمين حتى لو تم انتهاء الوقت الرسمي لإغلاق مكتب التنسيق وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب ومراعاة لظروف السفر لأن هناك الكثير من الطلاب يأتون من مدن وقرى بعيدة في القليوبية.

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