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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يخلق قيمة مضافة.. «الفلاحين»: 8 فوائد للمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنتاج تقاوي الخضروات سيدفع القطاع الزراعي للأمام، لافتًا إلى أننا لا ننتج حاليًا سوى 2% من احتياجاتنا من تقاوي الخضر.

 

وأضاف عبدالرحمن أن أهم الفوائد التي سوف تعود علي مصر من جراء الاكتفاء الذاتي من توفير ما يزيد على 15 مليار جنيه مصري ثمن استيرادنا تقاوي الخضر من الخارج سنويا والتي تقدر بمليار دولار بما يمنع استنزاف العملة الصعبة سيمنع إنتاج التقاوي محليا تحكم منتجي التقاوي في الأمن الغذائي المصري، مضيفًا أن إنتاج تقاوي محلية سيزيد الإنتاجية ويقضي علي الكثير من الأمراض التي قد تنقل إلينا عبر التقاوي والبذور المستوردة بالإضافة إلى أن التقاوى المحلية تناسب المناخ المصري وتتأقلم معه.

وأوضح عبدالرحمن ان مصر بدأت فعليا في إنتاج تقاوي الخضر بإنتاج تجريبي لنحو 25 صنف من الخضر كتقاوي الخيار والطماطم والكوسه والبطيخ والفلفل والباذنجان واللوبيا والبسلة والفاصوليا والبطاطس والكنتالوب ، مشيرا الي ان مصر تنتج حاليا كافة تقاوي الحبوب كالقمح والأرز والفول البلدي والذرة و المحاصيل الزيتية كعباد الشمس والسمسم وكذا معظم شتلات الفواكه وفسائل النخيل.

 

وأكد أن إنتاج التقاوي محليا سوف يساعد على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات الزراعية .

 

وتابع عبدالرحمن أن إنتاج التقاوي محليا سوف يخلق قيمة مضافة تساهم في زيادة دخل القطاع الزراعي بما يساوي نصف قيمة دخل كافة المنتجات الزراعية حاليا سيمنع إنتاج تقاوي محلية استغلال تجار التقاوي للفلاحين ، وسيخلق سوقا تنافسية للبذور والتقاوي تصب في مصلحة الفلاحين، وسيؤدي الي الأمن الغذائي وتطوير وتقدم القطاع الزراعي بصفة عامة.

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