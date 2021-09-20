وفقا للائحة الداخلية.. 6 اختصاصات للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه: "بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة؛ تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة.

اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب



تختص لجنة الخطة والموازنة بـ الأعمال الآتيه :

1-الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.

2-موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.

3-موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

4-التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

5-التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

6-موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.