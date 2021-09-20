هو دا الرئيس اللي اخترناه.. نقابة المهن الموسيقية تعلق على توجيه الرئيس السيسي

علق طارق مرتضى مستشار نقابة المهن الموسيقية، على توجيه الرئيس السيسي بحماية الفنانين، قائلا: "هو دا الرئيس اللي إحنا اخترناه بجد..هو دا الرئيس اللي بيسمع ويساعد الكل".





وأضاف "طارق مرتضي" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن القرار لا يشمل كبار النجوم، حيث يشمل القرار الفنانين البسطاء، متابعا:" القرار يشمل الراجل البسيط اللي بيدور على قوت يومه".

وأكمل: الفنان هاني شاكر عانى كثيرا خلال رئاسته لنقابة الموسقيين، وذلك لتوفيير الدعم والرعاية الصحية للموسقيين، حيث قام بتوسيع قاعدة البرنامج العلاجي للنقابة أعضائها.

ولفت إلى أن الفنان هاني شاكر تولى منصب نقيب المهن الموسقية في وقت صعب، وما قام به من تطوير ودعم يعد إنجاز واضح.

وأوضح أن دخل نقابة الفنانين قائم على الرسم النسبي للحفلات، الذي يصل إلى 20% من أجر الفنان

وأكد على أن مصر تعيش عصر جديد من التقدم والتطور في كاف المجالات خاصة مجال حقوق الغنسان ودعم المواطنين، متابعا:":زمان كنا بنقول إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه الكلام ده القيادة السياسية قضت عليه".