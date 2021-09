بيلي بورتر وإليزابيث أولسن.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل جوائز إيمي 2021

9/20/2021 1:39:12 AM

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:39 ص 9/20/2021 1:39:12 AM

بدأ منذ قليل توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021 الذي يحضره 500 فرد فقط من بينهم كاثرين زيتا جونز وزوجها، والممثل الشهير بيلي بورتر صاحب أغرب الإطلالات دائما.

السجادة الحمراء لحفل الإيمي

أيضا حضرت كل من إليزابيث أولسن وآنيا تايلور جوي، وجيسون سوديكس، وبالتوازي بدء نجوم بريطانيا في التجمع بمقر حفلهم بلندن على رأسهم أوليفيا كولمان وجيليان أندرسون.

يستعد محبو الدراما الأجنبية لمشاهدة الحدث السنوي الأبرز صباح الاثنين، وهو حول توزيع جوائز إيمي 2021 للأعمال التلفزيونية.

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية عن قوائم الترشيحات في يوليو الماضي، وتفوقت فيها مسلسلات The Crown و The Mandalorian بعدد ترشيحات وصل إلى 24 لكل منهما، يليهما WandaVision بـ 23 ترشيحا، و The Handmaid تحصد 21 ترشيحا.

نجوم حفل الإيمي

تفاصيل حفل إيمي 2021

يحضر حفل إيمي 2021 في نسخته الـ 73 حوالي 500 ضيفا فقط، بعدما كان يحرص الآلاف على التواجد به خلال السنوات الماضية بسبب بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا.

استضاف جيمي كيميل حفل العام الماضي الذي كان افتراضيا بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن هذا العام يستضيفه الممثل الكوميدي سيدريك ذا انترتينر، ويشهد الحدث العديد من العروض الموسيقية والغنائية.

يغيب صناع 3 أعمال سيطرت على جوائز إيمي العام الماضي، بعد اضطرارهم لتأجيل المواسم الجديدة بسبب جائحة كورونا، وهم Succession و Schitt's Creek وWatchmen.

يتوقع الكثيرون أن يفوز الممثل المتوفي مايكل ك ويليامز بجائزة إيمي بعد وفاته، بعدما حظي باحترام كبير عن مسيرته وكانت وفاته عنه عمر 54 عاما صدمة كبيرة لزملائه.

ترشح مايكل ويليامز من قبل لجائزة إيمي لكنه لم يفز بها، وفي حال حصوله على جائزة في حفل الليلة سيكون السابع في الحصول على هذا التكريم عقب الوفاة.

قد تحصل كورتني كوكس بطلة مسلسل فريندز على أول جائزة إيمي لها أيضا، بعدما لم توفق في الحصول عليها لمدة 10 سنوات عرض فيها أبرز أعمالها الدرامية.

تفوقت شركة HBO ومنصتها HBO Max في عدد الترشيحات لأعمالها حيث تلقت 130 تنويها، فيما نالت منصة نتفليكس 129 ترشيحا، وجاءت منصة ديزني بلس في المرتبة الثالثة بـ 71 ترشيحا.