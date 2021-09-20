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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة جديدة تضيف صواريخ باليستية إلى الغواصات

غواصات
غواصات

أفادت وكالة يونهاب، أن كوريا الجنوبية ستبني صاروخا باليستيا جديدًا للغواصات في النصف الثاني من العام المقبل 2022.

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وقال مسئول إلى يونهاب: "ستجرى عدة جولات أخرى من الاختبارات لضمان موثوقية الصاروخ. بعد الانتهاء من مرحلة التطوير، من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم ووضعه في الخدمة في النصف الثاني من عام 2022".

وقال مصدر حكومي آخر للوكالة إنه من المقرر نشر مجموعة من 78 صاروخًا من هذا الطراز في تسع غواصات، بما في ذلك دوسان آن تشان هو.

يذكر أن كوريا الجنوبية أطلقت أول تجربة إطلاق لصواريخ باليستية في 15 سبتمبر.

وأطلقت الصاروخ من غواصة دوسان آن تشان هو في موقع اختبار في مقاطعة تشونتشيونام دو. لقد حلق للمسافة المخطط لها وضربت الهدف. وهكذا، أصبحت الدولة السابعة في العالم التي تختبر بنجاح صواريخ باليستية للغواصات.
 

كوريا الجنوبية صواريخ باليستية عام 2022 غواصات نووي

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