هل تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟

أفادت الدراسات حول لقاح كوفيد 19 أن النساء يقع العبء الأكبر عليها من الآثار الجانبية للقاح COVID-19 وهذا ما لاحظه الكثيرون.

من بين ما يقرب من 7000 تقرير تم معالجتها من خلال نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الفترة من 14 ديسمبر إلى 13 يناير ، جاء أكثر من 79٪ منها من النساء، كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي الصداع والتعب والدوخة.

النساء أيضًا أكثر عرضة من الرجال لتجربة بعض الآثار الجانبية غير المعتادة للقاح ، مثل الطفح الجلدي الأحمر المثير للحكة الذي يظهر في موقع الحقن المعروف باسم ذراع COVID أو ذراع Moderna ، لأن حوالي 95 ٪ من ردود الفعل تحدث مع Moderna مصل. بشكل عام ، تمثل النساء 77٪ من الآثار الجانبية المبلغ عنها للقاح موديرنا.

هذه الآثار الجانبية -حتى لو كانت غير عادية هي علامة جيدة على أن اللقاح يعمل على تسليح جهاز المناعة في الجسم ضد فيروس كورونا ولكن لماذا تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بها من الرجال؟

الاختلافات البيولوجية

يقول الخبراء إن النساء يظهرن استجابة مناعية أكبر للقاحات من الرجال ، وهو ما قد يفسر جزئيًا سبب إبلاغ عدد أكبر منهن عن آثار جانبية للقاح COVID-19.

قالت روزماري مورغان ، عالمة الأبحاث في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة: "من منظور بيولوجي ، تنتج النساء والفتيات أحيانًا ضعف عدد الأجسام المضادة لمكافحة العدوى من اللقاحات".

على الرغم من عدم وجود بيانات تقارن الاستجابة المناعية للرجال والنساء بلقاح COVID-19 ، وجد باحثون من دراسة أجريت عام 2019 أن النساء طورن استجابات أكبر للسيتوكين والأجسام المضادة مقارنة بالرجال بعد الحصول على لقاح الإنفلونزا.

قال الدكتور دانييل سابان ، عالم المناعة في جامعة ديوك ، إن هذا قد يكون لأن النساء لديهن تواتر أعلى لخلايا CD4 + T ، والتي تسمى أيضًا "الخلايا التائية المساعدة" ، والتي تنشط الخلايا الأخرى من الجهاز المناعي التي تصنع الأجسام المضادة لمكافحة الفيروس. مدرسة الطب.

وقال: "إنها الاستجابة المناعية التكيفية التي تعمل بطريقة أكثر قوة مع اللقاح". "(هذه الخلايا) أكثر استعدادًا لتكون نشطة وتطلق هذه الاستجابة."

قال سابان إن الهرمونات يمكن أن تؤثر أيضًا على الاستجابات المناعية للرجال والنساء ، لأن بعض الخلايا المناعية تحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين. تنتج النساء هرمون الاستروجين أكثر من الرجال ، مما قد يؤثر على كيفية عمل الخلايا المناعية.

يقول خبراء الصحة إن النساء قد يعانين من آثار جانبية للقاح أكثر من الرجال ، لكن الرجال قد يبلغون عنها بشكل أقل تواترا.

"ليس لدينا دليل أقوى ينظر في الإبلاغ عن الآثار الجانبية ... ولكن ما نعرفه هو أنه من الممكن أن تبلغ النساء عن آثار جانبية أكثر من الرجال بسبب ما نعرفه عن سلوك الرجال فيما يتعلق بالرعاية الصحية قال مورغان.

إن الجرعة الكاملة لا تزال آمنة وفعالة للنساء ، لكن المزيد من الآثار الجانبية الناتجة عن تفاعل أقوى قد تساهم في تردد اللقاح.

قالت: "إذا كان الرجال والنساء يحصلون على نفس الجرعة ، فهذا ليس غير آمن ، بمعنى أنه لا يزال يعمل وفعالاً". "إذا كانت المرأة تحصل على جرعة أقوى مما تحتاج إليه للحصول على نفس التأثير وتسبب ذلك في تردد أكبر بشأن اللقاح ... بالنسبة لي ، فمن المهم بالنسبة لنا معالجته."