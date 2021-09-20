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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 700 فيزا كارت علي أسر الشهداء في قرية الروضة بشمال سيناء

توزيع كروت فيزا كارت
توزيع كروت فيزا كارت تعويضات اسر الشهداء في سيناء

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، عن استمرار توزيع الدفعة الأولى من الفيزا كارت الخاصة بتعويضات أسر الشهداء والمصابين، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


وأكد المحافظ، علي أن توزيع الفيزا كارت مستمر بمركز شباب العريش اليوم وغدًا، ، ثم يوم ٢٢ الجارى بمدينة الشيخ زويد ، ويوم ٢٣ الجارى بمركز الحسنة في وسط سيناء،  كما تم تخصيص أمس واليوم لشهداء ومصابى قرية الروضة ، ويوم الثلاثاء القادم لباقى قرى مركز بئرالعبد ، ويومى ٢٦ و٢٧ من سبتمبر الجارى سيتم تسليم الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المدة المحددة .

 مرحلة أولى


وأوضح المحافظ أنه يتم توزيع الفيزا كارت على من شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء باجمالى عدد ٢٩١٥  من الشهداء والمصابين كمرحلة أولى ، وأنه سيصدر قرار لاحق بضم أسماء جديدة من شهداء ومصابى المحافظة .. حيث يستفيدون من قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ ١٠٠ ألف جنيها لأسرة كل شهيد توزع طبقا لاعلام الوراثة للمستحقين ، وأنه يصرف تعويض المصاب حسب نسبة العجز المقررة ، وأنه يتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعى عن طريق حساب جار لكل مستحق.


وأكد المحافظ مجددا على تقديم الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة بتكريم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة ، وصرف التعويضات لهم .. كما قدم الشكر والتقدير أيضا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى على دعم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة .


من جانبها أكدت سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، عي توزيع 700 فيزا كارت علي أسر الشهداء في قرية الروضة بمركز بئر العبد، أمس، حيث سيتم اليوم استكمال التوزيع، لعدد 250 من أسر الشهداء، بخلاف المصابين.

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فيزا كارت الشهداء المصابين الأولى

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