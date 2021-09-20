هل يجوز الاقتراض للتقديم في جامعة خاصة؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من طالب يقول: “أنهيت هذا العام الثانوية العامة وأريد أن أقدم في جامعة خاصة نظرا لمجموعي الضعيف، ولكن المبلغ المتاح سيكون قرضا.. فهل هذا جائز؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب، عن السؤال قائلا: لا أرى أن ذلك جائز.

حكم الاقتراض للاشتراك في ناد رياضي

حكم الاقتراض للاشتراك في ناد رياضي؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ورد وسام قائلاً إن صاحب هذا الاحتياج يذهب للنادي ويطلب عمل عضوية فيحيله النادى على البنك ويتعاقد معه البنك ثم يذهب البنك للنادى ويشترى العضوية بمبلغ ثم يقسط هذه العضوية لصاحبها بمبلغ آخر فهذا جائز شرعاً، لأننا اشترينا الخدمة وبثمن مؤجل فيجوز شراء السلعة كما يجوز شراء الخدمة فلا مانع من ذلك".





وأشار إلى أن من يريد أن يشترى شقة أو سيارة فيذهب للبنك ليشترى هذه السلعة بثمن معين ثم يقوم ببيعها مرة أخرى بثمن جديد فلا شيء فى ذلك وهو جائز شرعاً.

حكم الاقتراض للزواج والعفة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.





وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد إليها مضمونه “حكم الاقتراض للزواج والعفة؟”، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويل لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرض ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط، وذلك لقوله تعالى “فمن اضطر غير باغ ولا عاد”، ولذلك قال الفقهاء إن الضرورة تقدر بقدرها.

هل يجوز أخذ قرض من البنك لسداد دين زوجى

هل يجوز أخذ قرض من البنك لسداد دين زوجى .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أجاب الدكتور محمود شلبى وفقاً لحالة المستدين ان كان قد حل موعد سداد الدين ولايصبر أصحاب تلك الحقوق فلا مانع من ذلك.

هل يجوز الاقتراض لسداد الدين.. أكد الدكتور عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للشخص الاقتراض لتسديد الديون إذا كانت حالية أو ضرورية السداد في وقت معين، وذلك طبقا للقاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات".

وقال أمين الفتوى، خلال رده على سؤال "هل يجوزالاقتراض لسداد الديون وما هي علامات رضا الله على العبد؟"، وذلك عبر فيديو على موقع “يوتيوب”، أن أولى علامات رضا الله على العبد هي التوفيق إلى طاعة الله فقال سيدنا موسى للخضر عليه السلام ادعوا لي فقال له «يابن عمران يسر الله لك طاعتك» والتكليف بالطاعة من علامات الرضا لأن الطاعة لها شرف والله سبحانه وتعالى يرزق هذا الشرف لمن يرضى عنهم فقط.

وأوضح أنه أيضا من علامات رضا الله على العبد أن يوفق من طاعة إلى طاعة أي المداومة على الطاعة وأن يرزق الإنسان نفسا تلومه على الخطأ ولا تستمرئ الخطأ والفساد وأيضا الصحبة الصالحة والزوجة الصالحة وأن يوفق الي عمل يرضاه الله والكلمة الطيبة وقول الحق.