تأجيل بطولة كأس "خليجي 25" إلى يناير 2023

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أنه تقرر خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية الذي عقد اليوم الإثنين، تأجيل بطولة كأس الخليج "خليجي 25" إلى يناير 2023.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي قرر في نهاية مايو الماضي إقامة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج في العراق، بعد أن اعتذرت قطر عن استضافتها دعماً لمدينة البصرة لتنظيمها.

وبموجب القرار، أعلنت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، في مايو الماضي، أن "اتحاد كأس الخليج حدد الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل موعدًا لافتتاح بطولة خليجي 25، التي تستمر حتى السابع من يناير 2022".