عاجل
الرئيس السيسي: نعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمعوقات التى تواجه التعاون الدولي قمة افتراضية في 30سبتمبر.. الفيفا يبدأ مشاورات جديدة حول أجندة المباريات الدولية أخبار التعليم.. لا تسليم للكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات.. وجامعة المنصورة تفوز بجائزة أفضل موقع إلكتروني نشرة المرأة والصحة.. تناول المكسرات في الصباح لهذا السبب..طهي الأرز بشكل خاطئ يصيبك بمرض خطير.. فوائد عصير البصل 300 مليون مديونيات| خالد الغندور يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان الأولى عالميًا في مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة

صدى البلد

حصلت سلطنة عمان على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين والمركز الـ 10 عالميا في مؤشر التعليم العالي، والمرتبة الـ 13 عالميا في مؤشر الإنفاق الحكومي على طلبة التعليم المدرسي وذلك بحسب تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

 

وكما حصلت السلطنة بحسب جريدة الشبيبة على المرتبة الـ 18 عالميا في مجال الاقتصاد والاستثمار في مؤشر تدفق رأسمال الأجنبي إلى السلطنة، وتقدمت 8 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021م لتصبح في المرتبة الـ 76 عالميا.

 

وفى سياق متصل، شاركت السلطنة مُمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع الـ 21 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستضيفه مملكة البحرين.

 

مثّل السلطنة في الاجتماع الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي.

 

وناقش المجتمعون سبل توسيع التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات حول مكافحة جائحة كورونا ومعالجة آثارها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمال رصد وتوثيق جهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

 

وأكدوا خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في الاستعانة بالتعليم الإلكتروني والمدمج حتى ما بعد الجائحة، والتركيز على مناهج التعليم في مجالات الثورة الصناعية الرابعة بما فيها تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي مع الاستفادة من إمكانات منظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م في كل ما يُحقق هذا الهدف.

 

وتابعوا خلال الاجتماع مُستجدات الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وما تم بخصوص قرار مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.

سلطنة عمان تقرر إقامة صلاة الجمعة لهؤلاء الأشخاص

عمان.. 2544 طلب تجديد بطاقات وإقامات المستثمرين الأجانب

وقرّر المجتمعون بأن تقوم وزارات التعليم العالي بدول المجلس بتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات حول مكافحة جائحة كورونا ومعالجة آثارها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والاستمرار في تزويد قاعدة البيانات بالأمانة العامة بمستجدات جهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا لتسهيل إعدادها للتقارير الشاملة ونشرها.

 

كما قرروا أن تستكمل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس لتلبية متطلبات سوق العمل الخليجية المشتركة بما في ذلك المساواة في تلقي التعليم العالي وإصدار الأدوات التشريعية اللازمة بهذا الشأن، إلى جانب التأكيد على أهمية تمكين المرأة والشباب في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تحسين الممارسات المهنية وتعزيز الخبرات وتشجيع مشاركة المرأة والشباب في هذه المجالات.

سلطنة عمان مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة المرتبة الأولى عالميا مؤشر التعليم العالي التعليم المدرسي المنظمة العالمية للملكية الفكرية

موضوعات متعلقة

الدراسة تعود غدا.. سلطنة عمان تستعد للعام الجديد بهذه الإجراءات

سلطنة عمان.. الشرطة توجه رسالة لـ أولياء الأمور مع بدء العام الدراسي

ترشيحاتنا

بعد إطلاقها بأيام.. هواتف آيفون 13 تفتقد لتلك الميزات

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية رسميًا

بتكلفة 4 مليارات.. تفاصيل مخطط مشروع حدائق الفسطاط وموعد الانتهاء منه| خاص

الفيفا يبدأ مرحلة جديدة من المشاورات حول أجندة المباريات الدولية

رغم كورونا.. السيسي: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

لوس أنجلوس تعقد شراكة جديدة لانتاج المركبات الطائرة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

تحقيقات قضية اسجد للكلب.. الطبيب يروى تفاصيل فيديو 10 دقائق بعيادة العظام

بعد الرحيل عن الزمالك.. تقارير مغربية تكشف وجهة أشرف بن شرقى الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ