الأمم المتحدة: قمة المناخ شهدت تعهدات مشجعة لدعم الدول النامية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن قمة المناخ اليوم شهدت "تعهدات مشجعة" لتوفير التمويل والدعم للدول النامية.

ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مائدة مستديرة لقادة العالم، اليوم الاثنين، لمعالجة الأسباب المؤدية إلي التغير المناخي والذي تسبب في العديد من الكوارث الطبيعية.

وقال سيلوين هارت، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص، إن الاجتماع المغلق للجمعية العامة للأمم المتحدة سيضم قادة من بضع عشرات من الدول يمثلون الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة والدول النامية الضعيفة، وسيكون الاجتماع حول العمل المناخي.

وتهدف مناقشة المائدة المستديرة إلى ضمان نتيجة ناجحة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي سيعقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر في جلاسكو.

في هذا السياق، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم عبر الفيديو كونفرانس، في اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.