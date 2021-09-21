صالح يفجر مفاجأة: سيتم تفعيل عمل رابطة الأندية الموسم القادم.. فيديو

علق شريف صالح، عضو رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري، على تشكيل الرابطة الجديد، قائلا: "الجميع مستبشر به خير كثير، والعمل لصالح الكرة المصرية".

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "لن نستعين بخبراء من خارج مصر، ولدينا الخبرات الكثيرة باللجنة مثل أحمد دياب وعامر حسين وثروت سويلم، والجميع مستعد للعمل بكل جهد لصالح الكرة المصرية".

وأشار: "سيتم تفعيل عمل رابطة الأندية خلال الموسم القادم، ومن الممكن أن لا تحصل الرابطة على كامل مهام عملها في الموسم الأول، ونتمنى الحصول على جميع ما نريد إدارته، وإدارة الدوري ستكون من خلال رابطة الأندية".



وأوضح: "اللجنة سوف تجتمع يوم الأربعاء من أجل اختيار رئيس الرابطة والنائب، ولم يتم الحديث عن هذا الأمر إلا يوم الأربعاء القادم، واللائحة لم تحدد من سيكون متواجد ف رئاسة رابطة الأندية".