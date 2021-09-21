قافلة تنموية لكليتى التمريض والألسن بجامعة عين شمس تزور حى روض الفرج

نظم ، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليتي التمريض والألسن بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس قافله تنموية شاملة بحى روض الفرج ،وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبرئاسة أ.د سلوى رشاد عميد كلية الآلسن وأ.د سحر موسي عميد كلية التمريض و أ.د عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ،و بإشراف أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د يمنى صفوت وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث أكدت أ.د سحر موسي أن تنظيم مثل هذه القوافل التنموية الشاملة هو تقليد سنوى تحرص عليه كلية التمريض لخدمة المجتمع بكافة فئاته وزيادة الوعى الطبى لدى الجميع ،بالإضافة لمشاركه بعض الجهات من المجتمع المدنى المهتمة برفع جودة حياه المواطنين كالهيئة العامة لتعليم الكبار وكذلك بنك الكساء المصرى الذى وفر عدد من الملابس الشتوية للمواطنين .

واوضحت أ.د. هيام رفعت أن فاعليات القافله اليوم تهدف إلى نشر الوعى الصحى لدى المواطنين عن الصحه الإنجابيه ،وتنظيم الأسره وإيضا تحدثوا عن الادمان وكيفية تجنبه ومخاطره ،وإرشادات عن الكورونا والوقايه منها واهميه التطعيم، و ما هو الغذاء الصحى المطلوب لمرضي الأمراض المزمنه.

واشارت أ.د.هيام أن الفريق الطبى من كلية التمريض قام بقياس الضغط والسكر للمترددين لإكتشاف الأمراض المزمنه، بالإضافة إلى أن القافله شهدت عقد عدد من المحاضرات التعريفية للقضاء على الأمية وتوزيع إيضا بعد الأدوية كهدايا وكذلك تبرع أعضاء هيئة التدريس بملابس للمواطنين بجانب الملابس الشتوية التى تبرع بها الكساء المصرى .