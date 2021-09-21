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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من مجلس الوزراء السوداني على محاولة الانقلاب الفاشلة

السودان
السودان

صرح مصدر في رئاسة مجلس الوزراء السودانية، بأن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم، الثلاثاء، وأن الأوضاع تحت السيطرة وتم اعتقال المتورطين فيها ويجري التحقيق معهم.


وقالت وكالة الأنباء السودانية إن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت فجر اليوم محاولة انقلابية، حيث تمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع  المتورطين. 

 

وأضافت الوكالة السودانية أنه يجري الآن التحقيق معهم.

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وكانت  قناة "العربية" أعلنت تفاصيل الانقلاب الفاشل الذي حدث في السودان اليوم، الثلاثاء، والذي بدأ فجرا وشمل محاولة للسيطرة على مقر الإذاعة.

 

وأكدت السلطات السودانية أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة بعد إفشال المحاولة الانقلابية ويجتمع حالياً المجلس السيادي السوداني بقادة الأجهزة الأمنية بعد محاولة الانقلاب.


وأعلن الجيش السوداني السيطرة على محاولة انقلابية والقبض على معظم المتورطين وحاصر مقر سلاح المدرعات للقبض على بقية الجيوب الانقلابية.

 

وقالت مصادر سودانية للعربية إنه تم إفشال المحاولة الانقلابية، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة بخير والأوضاع الأمنية تحت السيطرة.

 

وأوضحت مصادر سودانية أن عدد الضباط الذين تم توقيفهم بسبب محاولة الانقلاب نحو 40، والمحاولة قامت بها عناصر "جماعة الإخوان"  بقيادة اللواء بكراوي وتم القبض عليهم.


وأضافت المصادر أن العملية الانقلابية في السودان اكتشفت منذ الثالثة صباحاً، مؤكدة أن جيوبا صغيرة في سلاح المدرعات السوداني من الانقلابين يتم التعامل معها.

 

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد ضد الانقلابين وحماية المرحلة الانتقالية.

 

وأفادت صحيفة "السوداني" بـ"تحرك دبابتين من أمام السلاح الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر "أم درمان" القديم بجوار البرلمان، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة".

 

وأشارت "السوداني" إلى أن "إذاعة أم درمان قطعت البث، وأعلنت عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها".

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر سيادي قوله إن "محاولة انقلابية تجري الآن للإطباق على الفترة الانتقالية".

السودان الإخوان مجلس الوزراء الجيش السودان عبد الفتاح البرهان

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