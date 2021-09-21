ليفاندوفسكي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي بمتحف بايرن ميونخ| فيديو

تسلم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي.

وتُوج روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، بجائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي، بعد تسجيله 41 هدفًا في الدوري الألماني، متفوقًا على كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي السابق.

وقال ليفاندوفسكي:"أنا فخور للغاية، بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، يجب عليك دائما أن تؤمن بتحقيق إنجازات عظيمة".

وعلق كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني، إن الرقم القياسي سيكون "أبديا".

ووصف ليفاندوفسكي بأنه "واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ البوندسليجا، يقدم عروضا من الطراز العالمي منذ أعوام عديدة".

وكان تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي، قد فاز في العام الماضي بالجائزة.



