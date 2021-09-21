أمير قطر يرسل برقية تعزية إلى الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.

وأعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

وأضاف أن ذلك يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من التصريحات اليوم في نعي المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الأسبق.

وقال الرئيس في عزائه للشعب المصري، إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له.

تصريحات الرئيس السيسي عن المشير طنطاوي

وجاءت أبرز تصريحات السيسي عن وفاة المشير طنطاوي كالتالي :

- رحل اليوم رجل من أوفى وأعظم رجال مصر على الإطلاق

- المشير طنطاوى كان حكيما وقاد مصر إلى بر الأمان فى أصعب الظروف

- والله المشير بريء من أي دم سواء في أحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو غيرها

- أعلن الحداد على البلاد 3 أيام

- إطلاق اسم المشير طنطاوى على قاعدة الهايكستيب العسكرية

- كان بيقول عن الدولة "انا ماسك جمرة نار في ايدي.. ولو سبتها هتولع الدنيا"

-كان سببا حقيقيا فى حماية مصر من السقوط

- المشير توفى فى يوم عظيم وهو نفس يوم رحيل أحمد عرابي

- لا يمكن أن ننسى دوره فى 2011 ، رجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى