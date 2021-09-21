«السيسي»: متمسكون باتفاق شامل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات أخرى ذات خصوصية، مؤكدا أن مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها الأفريقي.



وأضاف الرئيس، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 ، إنه لا غني عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع، مؤكدا ان المفاوضات حول سد النهضة شهدت تعنتًا، ومصر لجأت لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في الملف.



وأوضح “السيسي”، أن مصر مازالت تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن باتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد .

وتابع الرئيس السيسي ، أن مصر توجه نداء إلى أشقائها في الانسانية، أنه يجب أن نتكاتف لننقذ أنفسنا قبل فوات الآوان، ونعتمد في الحل على قوة المنطق وليس على منطق القوة.