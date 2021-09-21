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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمهيدا لعملية إعادة إعمار غزة

السيسي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أكدت مرارا أنه لاسبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل لحل عادل لـ القضية الفلسطينية .

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية لـ الشعب الفلسطيني تمهيدا لعملية إعادة إعمار غزة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لاغني عن إعلان مفهوم الدولة الوطنية الجامع الذي لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد.

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان بناء على تشاور مجتمعي وبمشاركة المجتمع المدني.

الإرهاب أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب أكبر التحديات التى تواجه البشرية في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن مصر تؤكد أنه لايمكن القضاء على الإرهاب دون مواجهة الفكر المتطرف، والأمر لايقتصر على المواجهة الأمنية فقط .

وأضاف السيسي، أن مواجهة الإرهاب يستلزم تعاونا دوليا لمحاسبة الدول التي ترعي الإرهاب وتوفر الملاذ الأمن له، موضحا أن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، والإنسان المصري يأتى فى القلب من منظومة التنمية الشاملة.

وأوضح السيسي، أن مصر أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان بناء على تشاور مجتمعي وبمشاركة المجتمع المدني، لافتا إلى أن مصر أكدت مرارا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل لحل عادل لـ القضية الفلسطينية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة اعادة اعمار غزة الشعب الفلسطيني

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