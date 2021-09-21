السيسي للأمم المتحدة: نهر النيل شريان الوجود لـ مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعترف بحقوق أشقائها في التنمية، ومصر من أكثر الدول جفافا ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ، وهو ما يفسر القلق العرام للمواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي .

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "كان هناك مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان ظهر فيها تعنت ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة".

وتابع السيسي: "هناك اختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع، بما بات ينذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة".

وأضاف السيسي: "لجأت مصر لمجلس الأمن للإطلاع بمسئوليته في ملف سد النهضة، لدعم جهود الوساطة الأفريقية عن طريق الدور الفاعل للمراقبين".





