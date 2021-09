توم هاردي يصطحب كلبه في العرض الخاص للجزء الثاني من Venom.. صور

9/22/2021 9:06:04 AM

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:06 ص 9/22/2021 9:06:04 AM

اصطحب الممثل الإنجليزي توم هاردي كلبه "بلو" إلى العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم Venom المنتظر طرحه وتأجل عرضه كثيرا خلال الفترة الماضية.

توم هاردي مع كلبه ومخرج الفيلم

لفت توم هاردي الذي يبلغ من العمر 44 عاما الأنظار على السجادة الحمراء للفيلم الذي أقيم في لندن منذ أيام، والتقط العديد من الصور مع كلبه المفضل.

توم هاردي وبلو

انضم الكلب بلو إلى صاحبه للاحتفاء بعرض الجزء الثاني من Venom لأول مرة مع الجمهور قبل طرحه رسميا يوم 1 أكتوبر المقبل، وهو الموعد الأخير له بعد تأجيله عدة مرات.

آندي سيركيس

ونشر الحساب الرسمي للفيلم على تويتر صور من العرض الخاص برفقة الجمهور، وشهد حضور مخرجه.

تفاصيل الجزء الثاني من Venom

شهد تريلر فيلم VENOM: LET THERE BE CARNAGE مواجهة قوية بين بطل الفيلم توم هاردي والوحش الذي يتجسده، والشرير الجديد الذي يقوم بدوره وودي هارلسون.

يشارك في بطولة الفيلم ميشيل ويليامز، ريد سكوت، نعومي هاريس، وتشارك شركة مارفل في إنتاجه، ويخرجه آندي سيركيس.

طرح الجزء الأول من Venom في الأسبوع الأول من أكتوبر 2018، وحقق رقما قياسيا في افتتاحية عرضه بلغ أكثر من 80 مليون دولار في أمريكا، وحقق في النهاية أكثر من 850 مليون دولار عالميا.

تتصاعد المخاوف العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور المعروف عالميا باسم "دلتا"، لذا لم يرغب صناع فيلم Venom: Let There Be Carnage في المغامرة بطرحه وخسارة أرباحه المتوقعة وميزانيته الكبيرة، خاصة أنه لن يطرح على أي منصة إلكترونية وسيكون متاحا في السينمات فقط.