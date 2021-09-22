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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. مذيعات 8 الصبح يظهرن بملابس سوداء حداداً على وفاة المشير طنطاوى

مذيعات ٨ الصبح
مذيعات ٨ الصبح

ظهرت مذيعات برنامج" ٨ الصبح"، المذاع على قناة" دى إم سى"، يرتدون اللون الأسود حدادا على وفاة المشير  طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي، معلناً براءته من أي دماء، قائلاً: " المشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مصر خلال فترة تولي المجلس العسكري".

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية ، أن المشير طنطاوي بريء من أي دماء فيما تخص أحداث محمد محمود، وأحداث ماسبيرو، وأحداث استاد بورسعيد، وأحداث المجمع العلمي، معقباً: "أي حاجة من الحاجات اللي تمت في فترة حكمه من تأمر لإسقاط الدولة.. والله هو بريء منها".

واستطرد رئيس الجمهورية: "كل من كان موجود من المسئولين أيضاً بريئين منها بشكل مباشر أو غير مباشر.. عشان تكون الأمور واضحة".


وعقب الرئيس السيسي قائلاً: "انا كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده هي مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبداً .. وأتصور إن الأمور أكدت كده".

وزير الدفاع المصري الأسبق المشير طنطاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس العسكري المشروعات القومية

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