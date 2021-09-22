عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 248 محضرا وغلق وتشميع 57 ورشة ومحلا تجاريا في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قامت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بشن حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، ذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار السيد وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في الغربية


وأسفرت الحملات عن مصادرة 16 شيشة وتحرير 248 محضرا متنوعة ما بين " 143 عدم ارتداء كمامة، 43 نظافة، 5 بيئة، 57 إشغال " بجانب فض 5 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 2 مركز للدروس الخصوصية وتطهير 398 منشأة .

وجاء ذلك استمراراً للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تعليم الغربية: فرق المتابعة تتفقد 165 مدرسة استعدادًا للعام الجديد


وتهيب محافظة الغربية  المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

محافظ الغربية اغلاق مقاهى اشغالات ومرافق قرارات حظر كورونا

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: الانتهاء من تنفيذ مسار العائلة المقدسة

ترشيحاتنا

فسخ العقد.. أمير مرتضى يهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب النقاز

الصحة: 830 مركزاً لتلقي لقاحات كورونا.. وحملة معناً نطمئن تغطي 18 محافظة

التنمية المحلية تكشف عن موعد إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات

سُرِقَ في 1991.. العراق يستعيد لوح حلم كلكامش

البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لأمن واستقرار السودان

ناعيا المشير طنطاوي.. رئيس الوزراء: استطاع الوصول بمصر لبر الأمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل غلق باب الحجز بساعات.. كل ما تريد معرفته عن وحدات سكن لكل المصريين

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

السكة الحديد: لا إصابات في خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ