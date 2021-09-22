تحرير 248 محضرا وغلق وتشميع 57 ورشة ومحلا تجاريا في حملات بالغربية

قامت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بشن حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، ذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار السيد وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.



وأسفرت الحملات عن مصادرة 16 شيشة وتحرير 248 محضرا متنوعة ما بين " 143 عدم ارتداء كمامة، 43 نظافة، 5 بيئة، 57 إشغال " بجانب فض 5 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 2 مركز للدروس الخصوصية وتطهير 398 منشأة .

وجاء ذلك استمراراً للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وتهيب محافظة الغربية المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.