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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء سبيل السائق المتهم بحادث دهس الشيخ هاني الشحات بعد تنازل نجله

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر؛ إخلاء سبيل السائق المتهم بحادث دهس الشيخ هاني الشحات إمام مسجد دار الأرقم في مدينة نصر بضمان محل إقامته بعد تنازل نجل الشيخ هاني الشحات، عن المحضر الذي حرره ضد سائق النقل الثقيل المتسبب في وفاة والده.

 

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ولقى الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر مصرعه في  حادث سير مروِّع وقع منذ يومين.

 

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا تدهس سيارة ملاكي بمدينة وحولتها لكتلة من الخردة فى لحظات قليلة.

 

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث لرفع الحطام وتم استدعاء الاسعاف لنقل جثة المتوفي لاقرب مستشفى.

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