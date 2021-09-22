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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يستهل يومه الثالث في نيويورك بلقاء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

لقاء شكري ونظيره
لقاء شكري ونظيره الايرلندي في نيويورك

استهل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثالث لزيارته إلى نيويورك بلقاء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفني لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وسبل الدفع بها قدماً. 


كما تناول الوزيران في اجتماعهما اليوم، الأربعاء، عددًا من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك للتنسيق على ضوء رئاسة أيرلندا الحالية لمجلس الأمن.

 

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، إلى مدينة نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

  
وسيلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.

  
كما أوضح حافظ أن وزير الخارجية سيعقد أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة. 

 

كما تستهدف لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.

لقاء شكري ونظيره الايرلندي في نيويورك
لقاء شكري ونظيره الايرلندي في نيويورك
لقاء شكري ونظيره الايرلندي في نيويورك
لقاء شكري ونظيره الايرلندي في نيويورك
لقاء شكري ونظيره الايرلندي في نيويورك
لقاء شكري ونظيره الايرلندي في نيويورك
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