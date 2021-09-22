وزير الري الأسبق: مصر تحذر العالم من فشل مفاوضات سد النهضة |فيديو

قال محمد نصر علام وزير الري الأسبق، تعليقا على حديث الرئيس السيسي عن ملف سد النهضة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس السيسي ينبه العالم لأزمة ملف سد النهضة.

وأضاف علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" الرئيس السيسي يحمل المجتمع الدولي المسؤولية الدولية لأن ملف سد النهضة قضية دولية وليست محلية لأنها تهدد مصالح دول كثيرة في العالم ".

وتابع :" مصر أعلنت أنها شاركت في مفاوضات سلمية 10 سنوات ولكن لم يتم التوصل لحل قانوني ملزم حول الملء والتشغيل ".

واكمل محمد نصر علام :" مصر تعاني من 50 % عجز مائي و حصة مصر المائية بها عجز مائي يصل لـ 50 %".

ولفت محمد نصر علام :" مصر تحذر العالم من فشل مفاوضات سد النهضة لأن هذا الفشل سوف يشكل خطرا على مصالح العالم"، مضيفا:" نحن أمام مؤامرة لتحجيم حجم مصر في المنطقة بتهديد مستقبلنا المائي".

