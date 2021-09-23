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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار الورش داخل الكتلة السكنية كابوس يلاحق سكان شارع كابول فى مدينة نصر

صدى البلد

أبدى سكان شارع  كابول  المتفرع من شارع مكرم عبيد في مدينة نصر محافظة القاهرة ، استياءهم في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بسبب تضررهم من انتشار ورش النجارة و ورش التنجيد.

 

ويقول يوسف قدرى من الأهالي في رسالته : نعانى من كثير من ورش التنجيد التي غزت شارع كابول المنطقة السادسة مدينة نصر وحولته إلى جحيم و احتلوا الأرصفة والشوارع وخزنوا مواد سريعة الاشتعال بكميات كبيرة أسفل العمارات السكنية التي أجروا ورشهم  .

 

وأشار  : هذا بالإضافة إلى إشغال الطريق الدائم طوال ساعات عمل الورش والتي تعمل من الرابعة عصرا حتى ساعات متأخرة من الليل ، حتى بعد اصدار قانون يوجب للورش الاغلاق العاشرة مساء ولكن الورش في المنطقة التي نسكن فيها تعمل حتى منتصف الليل، لافتين: قمنا بتحرير العديد من الشكاوى في الامن الصناعي والبيئة ولم يحركوا ساكنا.


ونناشد المسئولين النظر الينا بعين الرحمة وسرعة اغاثتنا حيث ان الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما ان بعض الأطفال يعانون من امراض مزمنة نتيجة نشارة الخشب المنبعثة من مخلفات الورش.


للتواصل مع سكان المنطقة من خلال رقم 
0 100 552 8130

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

محافظة القاهرة مدينة نصر أمراض مزمنة ورش الأمن الصناعي الكتلة السكنية

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