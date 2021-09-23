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رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال لقائه السفير أبوزيد.. سكرتير عام إيكاو يشيد بدور مصر في مجالي الطيران المدني والنقل الجوي

السفير احمد ابوزيد
السفير احمد ابوزيد

التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، الاربعاء، خوان كارلوس سالازار سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولية، ومقرها مدينة مونتريال الكندية

ويأتي اللقاء في إطار عضوية مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولية "الإيكاو"، والحرص على تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع سكرتارية المنظمة فيما يتعلق بموضوعات الطيران المدني والملاحة الجوية.

وأشار السفير احمد ابوزيد عقب اللقاء، الى أن سكرتير عام المنظمة أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والرائد الذي تضطلع به مصر في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، لاسيما في هذه المرحلة التي يشهد فيها هذا القطاع تحديات جسام تقتضي الاستفادة من خبرات الدول ذات الثقل الإقليمي والدولي التي لديها باع طويل في هذا المجال.

وأضاف السفير أبو زيد، أنه حرص في بداية اللقاء على توجيه التهنئة للسكرتير العام الجديد على توليه المنصب، ودعم مصر لجهوده في إدارة أعمال المنظمة الدولية التي تتمتع مصر بعضويتها منذ نشأتها عام 1947، وعضوية مجلسها بصفة مستمرة منذ ذلك الوقت، فضلاً عن استضافتها لمكتب المنظمة لإقليم الشرق الأوسط على أراضيها، الأمر الذي يؤكد على الدور الهام لمصر في مجال الملاحة الجوية إقليميا ودولياً.

وتناول اللقاء أيضا الإعداد لزيارة سكرتير عام الإيكاو القادمة إلى مصر، والبرنامج المقترح للزيارة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس المنظمة. كما حرص السفير أحمد أبو زيد على نقل تحيات وتهنئة السيد وزير الطيران المدني المصري محمد منار للسكرتير العام، وتطلع سيادته لاستقباله خلال الزيارة القادمة.

 وحضر اللقاء المهندسة انجي مصطفي مندوبة مصر الدائمة لدي الإيكاو وممثلتها لدى مجلس المنظمة.

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