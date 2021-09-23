بلينكن: ندعم ليبيا موحدة ومستقرة ذات سيادة بعيدا عن أي تدخل خارجي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم الولايات المتحدة لـ "ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة ذات سيادة، خالية من أي تدخل خارجي".

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، صدر في أعقاب مشاركة بلينكن في اجتماع وزاري حول ليبيا عقد بمبادرة من فرنسا وبمشاركة ألمانيا وإيطاليا أيضا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوزير الأمريكي "أكد الدعم الأمريكي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر".

وأضاف البيان أن بلينكن "دعا القادة الليبيين إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفقا لما تنص عليه خارطة الطريق للحوار الوطني الليبي، بما في ذلك ضرورة الاتفاق على إطار دستوري وقانوني".

وأكد بلينكن كذلك دعم واشنطن لتطبيق وقف إطلاق النار المتفق عليه في ليبيا في أكتوبر 2020، بما في ذلك "خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، وفقا لما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570".

كما دعا بلينكن إلى تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا.