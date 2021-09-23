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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد مجدي يكشف أهم رسائل الرئيس السيسي بخطابه أمام الأمم المتحدة

الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،  على ضرورة مكافحة الإرهاب لما فيه من خطر على العالم والبشرية.

 

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، ان قضية سد النهضة كانت حاضرة أيضا بكل كلمات الرئيس، وهو ما يؤكد على أن مصر ستظل تدافع عن حقها في تلك القضية.

 

وتابع أحمد مجدي، أن الرئيس السيسي أكد اليوم على ضرورة إستقرار المنطقة العربية ، إضافة إلى توفير اللقاح للدول النامية

 

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بمواجهة الفكر التكفيري، مؤكدا أن تلك الجهود  لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط .

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أننا نعمل على تجفيف منابع الإرهاب، مشيرا إلى أننا نعمل على أن يكون هناك تعاون دولي.

 

وتابع الرئيس: أود  أن أؤكد على أنه يجب أن تلتزم كافة الدول بالقانون الدولى،  ونشدد على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم على الدول التى ترعي الارهاب والارهابيين وتسهل انتقالهم عبر أراضيها.

 

مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن  مصر تحرص على تعزيز حقوق الانسان لمواطنيها واحترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون.
 

أحمد مجدى الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة مكافحة الارهاب قضية سد النهضة

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