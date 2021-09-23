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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة دول إفريقية ينتقدون "التمييز العنصري في توزيع اللقاحات''

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 انتقد زعماء عدة دول أفريقية "التمييز العنصري في توزيع اللقاحات" خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الناميبي حاج جينجوب من بين عدد من القادة الأفارقة الذين اعتلوا منصة الأمم المتحدة للتعبير عن إحباطهم من الدول الغنية التي تخزن جرعات لقاح كوفيد-19، ودعوا إلى تخفيف قوانين الملكية الفكرية حتى يتنسى للدول الأقل ثراء لإنتاج المزيد من الجرعات، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في تقرير لها أوردته على نسختها الإلكترونية.


وقال جينجوب: "بينما تلتزم ناميبيا بإنقاذ الأرواح الآن، فإنها ترغب في التأكيد على أن إنقاذ الأرواح لا يمكن أن يكون ناجحًا إلا بعد القضاء على التمييز العنصري للقاح".

وقال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، إنه "من دواعي القلق الشديد أن المجتمع العالمي لم يحافظ على مبادئ التضامن والتعاون في تأمين الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19".
وأضاف: "أكثر من 82 في المائة من جرعات اللقاح في العالم حصلت عليها البلدان الغنية، بينما ذهب أقل من واحد في المائة إلى البلدان منخفضة الدخل".


وأشار القادة إلى دول بدأت بالفعل في إطلاق جرعات معززة، حيث قال الرئيس الأنجولي جواو لورينسو: "تسمح هذه الدول بإعطاء جرعات ثالثة، في بعض الحالات، بينما في حالات أخرى، كما هو الحال في إفريقيا، لم تتلق الغالبية العظمى من السكان حتى الجرعة الأولى".


وأصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دعوات من أجل التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 بين البلدان الأكثر ثراء، بحجة أن "الظلم والتفرقة في توزيع اللقاح" من شأنهم أن يؤديون إلى ظهور نوع أكثر خطورة من فيروس كورونا.

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