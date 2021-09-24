موعد طرح الموسم الثاني من Emily in Paris على نتفليكس

نشرت منصة نتفليكس عدد من الصور للموسم الثاني من مسلسلها الشهير Emily in Paris الذي حقق نجاحا ومشاهدات عالية عقب طرحه في فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

مسلسل Emily in Paris هو عمل كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الموضة وبيوت الأزياء ومعاناة متخصصة في الدعاية من أمريكيا مع شركتها وحياتها الجديدة في باريس.

مشهد من Emily in Paris

ظهرت في الصور بطلة المسلسل ليلي كولينز، ومحاولتها للانغماس في الحياة الباريسية بعد حصولها على وظيفة مهمة في مجال التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ستشهد أحداث الموسم الثاني من Emily in Paris المزيد حول علاقات الحب في حياة ليلي كولينز، ومحاولتها للتركيز في عملها رغم كل المعوقات.

ليلي كولينز في Emily in Paris

كان الموسم الأول من Emily in Paris الأكثر مشاهدة على نتفليكس لعام 2020، ونال ترشيحين لجائزة الإيمي، بما فيها أفضل عمل كوميدي.

يعرض الموسم الثاني من Emily in Paris على منصة نتفليكس نهاية العام الجاري، ويتكون من 10 حلقات مدة كل واحدة منها 30 دقيقة.

Emily in Paris

زواج ليلي كولينز

كشفت الممثلة الأمريكية ليلي كولينزبداية الشهر الجاري، عن صور زواجها السري من المخرج تشارلي ماكدويل التي فاجئت بها متابعيها على حسابها بتطبيق انستجرام، دون سابق إنذار.

وقالت ليلي كولينز في تعليقاتها على الصور إنها تزوجت تشارلي ماكدويل يوم 4 سبتمبر الجاري، في ولاية كولورادو، وعبر كلا منهما عن حبه للأخر في التعليقات عبر انستجرام.

ووصفت ليلي كولينز التي تبلغ من العمر 32 عاما، قصت حبها وزواجها من تشارلي ماكدويل بأنها تشبه القصص الخيالية، معبرا عن حبها الدائم له وسعادتها بارتباطهما إلى الأبد.

أوضحت ليلي كولينز بطلة مسلسل Emily in Paris في تصريحات سابقة لها، إن فترة جائحة كورونا عززت من علاقتها بزوجها الحالي، وأنهما شاهدا كلا منهما في أسوء وأفضل حالاتهما ومازالا قادران على العيش سويا.

ليلي كولينز هي ممثلة أمريكية من أصل بريطاني، ووالدها موسيقي شهير اسمه فيل كولينز، وحرصت على ارتداء فستان من صميم رالف لورين في حفل زفافها السري.

دخلت ليلي كولينز عالم الشهرة كعارضة أزياء، وكانت في صغرها مهتمة بالعمل في الصحافة، لكن أحلامها تغيرت وأصبح نجمة كبيرة في هوليوود.