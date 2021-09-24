هاشتاج كلنا محمود الخطيب يتصدر الترند.. ومغردون : كلنا معاك وفي ظهرك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج# كلنا محمود الخطيب و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالآتي :

ونفى مصدر مسئول داخل النادى الأهلى ما تردد حول رفض الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بخصم 300 ألف جنيه من كل لاعب وكل عضو بالجهاز الفنى بعد الخسارة من طلائع الجيش فى السوبر المصرى أمس.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة إن ما حدث اجتماع بين الخطيب وموسيمانى تم خلال الحديث حول أسباب الخسارة وسرعة تجاوز هذا الأمر خاصة أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أى سقوط أخر بعد خسارة بطولتين فى وقت قصير .

وأوضح المصدر أن الجميع داخل الفريق متحمل للخسارة خاصة أن ادارة النادى لم تبخل عن الفريق وكانت داعمة للفريق بشكل قوى سواء للاعبين أو الجهاز الفنى بقيادة موسيمانى .

النادى الأهلى قد أصدر أمس بيانا جاء فيه : " انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء اليوم، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.