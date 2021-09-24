كليوباترا العقارية: عروض مميزة للعملاء طوال فترة معرض سيتي سكيب

قال المهندس محمد صابر، مدير مشروعات بشركة كليوباترا العقارية، إن الشركة مشاركة فى معرض سيتى سكيب فى نسخته العاشرة هذا العام بثلاثة مشروعات متميزة، هم مشروع بلاس الشروق، ومشروع سكوير فى 6 أكتوبر، وs bay فى سيدى حنيش الساحل الشمالى، لافتاً إلى أن كيلوباترا العقارية تقدم عروضا مميزة جداً للعملاء طوال فترة معرض سيتى سكيب.

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب



وأضاف المهندس محمد صابر، مدير مشروعات بشركة كليوباترا العقارية، أن العروض متميزة عن باقى الشركات فى السوق العقارى، من خلال التعاون مع بنك الـcib لتقديم تسهيلات فى السداد تصل حتى 20 سنة بالنسبة لمشروعات سكوير 6 أكتوبر و بلاس الشروق، أما بالنسبة لمشروع الساحل الشمالى فيتم تقديم خصم 5% للتعاقد خلال فترة المعرض.

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب

وتابع المهندس محمد صابر، مدير مشروعات بشركة كليوباترا العقارية: مشروع سيدى حنيش الساحل مشروع موقع متميز ويعد من أجمل 10 شواطئ فى العالم وكل المشروع مبنى على مصاطب بحيث يكون كل الوحدات صف أول على البحر، بالإضافة غلى وجد 14 فدان لاجون المشروع كله على البحر صف أول.

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب

وأوضح المهندس محمد صابر، مدير مشروعات بشركة كليوباترا العقارية أن المشروع كله يخاطب كافة الفئات متوفر فيه وحدات بداية من غرفة واحدة وحتى الفلل والقصور، المشروع مناسب لكافة العملاء، مؤكداً أن المشروع يشهد اقبال كبير جداً وتم بيع المرحلة الأولى بالكامل كما أوشكت المرحلة الثانية من المشروع على الانتهاء، ومن المقرر البدء فى طرح المرحلة الثالثة من المشروع خلال الفترةا لمقبلة.

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب

وأشار المهندس محمد صابر، مدير مشروعات بشركة كليوباترا العقارية، الى أن مشروع بلاس الشروق جاهز للسكن وبه عدد من الأسر انتقلت فيه بالفعل، ومن مميزاته البيعية هو امكانية التقسيط على 6 سنوات، الشركة بصدد التوقيع وشراء أراضى جديدة لبدء مشروعات فى أماكن متفرقة وسيتم الاعلان عنها قريباً.

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب

ولفت المهندس محمد صابر، مدير مشروعات بشركة كليوباترا العقارية، الى أن من مميزات مشروع كيلوباترا سكوير 6 أكتوبر ، أنه يضم كمبوند كليوباترا سكوير اكتوبر المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات ساكنيها الأساسية وتوفر لهم كل سبل الراحة. كما تزيد من جمال المجمع السكني وتجعل الحياة به مليئة بالاسترخاء. وتضم هذه الخدمات، حديقة مركزية، بحيرة صناعية،مطاعم وكافيهات، منطقة ألعاب أطفال، منطقة ألعاب رياضية، كلوب هاوس، حمامات سباحة، مركز صحي، مرافق ترفيهية، حضانة، مستشفى، مول تجاري، أسرع وصلات ألياف بصرية للإنترنت

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب



وتمتاز وحدات كليوباترا العقارية 6 اكتوبر بأنها مصممة باستخدام أفضل الخامات وعلى الطراز الإيطالي بفضل القدرات التصميمية الرائعة من بيلاجامبا أحد أشهر المصممين الإيطاليين. ويضم كمبوند كليوباترا اكتوبر 117 وحدة مخصصة للفيلات المستقلة والتوين فيلا والتوين هاوس بموديلات مختلفة، وتتراوح المساحات بالشكل التالي.

توين هاوس: 350-550 متر مربع

فيلا مستقلة: 319-544 متر مربع