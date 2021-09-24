بعد تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة.. إزالة العقارات المتهالكه بمنطقة سن العجوز

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعه الميدانية لنسب تنفيذ أعمال تسكين أهالي منطقة "سن العجوز" غير الآمنة بحي الهرم وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الإجتماعي ذو الطابع الحضاري الحديث بمدينة حدائق أكتوبر .



وتابع المحافظ ميدانياً نسب تنفيذ الإزالة للعقارات المتهالكة التى تم تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة مؤكداً على الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال وتسكين أهالى سن العجوز والتيسير عليهم وتقديم كافه التسهيلات اللازمه لهم وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطني المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.



وأشار محافظ الجيزة ان ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة نحو الإنتهاء من كافة المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها وفي ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة سن العجوز وإدراجها ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء علي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.



وأشار المحافظ إلى أن مشروع الإسكان الإجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تم إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز محل اهتمام ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنيه التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.



وخلال الجوله أثنى المحافظ على التنسيق الجيد بين كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتهم قطاع أمن الجيزة لما يبذلونه من جهد كبير في تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر في سهولة ويسر وكذا أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الجيزة.



رافق المحافظ خلال الجوله الأستاذه هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وممثلى الأجهزة الأمنية والمنطقة الأثرية بالمحافظة .

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