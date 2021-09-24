تراث مدينة القاهرة.. في دار الكتب والوثائق القومية الأحد

تشهد دار الكتب والوثائق القومية، مؤتمر "تراث مدينة القاهرة.. بين الواقع والمأمول"، فى العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، أحد مظاهر الإحتفاء بتراثها العريق، تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وإشراف د. نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ود. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة.

فمن المعروف أن القاهرة عاصمة مصر في أغلب فترات تاريخها، بداية من "نفر" أى "الميناء الجميلة" حتى دخول الإسلام مصر فأخذت اسمها "القاهرة" لتكون عاصمة للدولة الفاطمية وقد ظلت القاهرة مصدرًا للإشعاع الحضاري والتجديد الثقافي و لم يؤثر الزمن في طمس معالمها وجمالها وظلت في كافة لحظات وجودها مهمة ومبهرة للرحالة والأدباء والفنانين والشعراء والمؤرخين بعراقتها وما وجد على أرضها من آيات الفن فهي تلك المدينة التي يسكنها التاريخ بشوارعها وصورها وأسرارها وبواباتها ومساجدها وأسبلتها ووكالاتها وحماماتها وما تجملت بها عماراتها فالقاهرة بما حوته من أحياء شعبية عريقة وما تحتضنه من فنون تراثية لا تنسى، يراها المشاهد عبر الأزقة و الممرات الضيقة، يراها في أحجار المآذن و القباب و العقود وأرباب الحرف القديمة التى إنقرضت مع بدايات القرن العشرين مثل: مبيض النحاس، بائع العرقسوس، كذلك دور أزيائها الشعبية التي أعطتها ملامحها ذات الأصالة العربية الممزوجة بالتقاليد والأعراف المصرية.

من هنا تأتى أهمية هذا المؤتمر لتسلط الضوء على تراث مدينة القاهرة الذى يرتبط بمجال اهتمام مركز تحقيق التراث بالهيئة، لذا خضعت بحوثه للتحكيم من قبل لجنة علمية رصينة وتدور محاوره حول: التراث المادي لمدينة القاهرة - التراث وترسيخ الهوية في ظل التنمية المستدامة - التراث اللامادي لمدينة القاهرة.

ويحظى بمشاركة عدد (26) أستاذًا وباحثا كما يرأس جلساته العلمية الخمس نخبة من العلماء يشهد لهم بالنزاهة، ومن المقرر ان تبدأ أولى فعاليات هذا المؤتمر بجلسة افتتاحية تشهد كلمة كل من:

د. نورا عبد العظيم- مقرر المؤتمر - د. أيمن فؤاد سيد- رئيس المؤتمر - د. نيفين محمد موسى- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - د. إيناس عبدالدايم- وزير الثقافة، ويعقبها افتتاح ثلاث معارض أولها يختص بعرض كتب تحقيق التراث من إصدارت المركز، وثانيها فنى يضم لوحات مصورة تسلط الضوء على حكايات شوارع ومعالم القاهرة، أما المعرض الأخير فخصص للحرف التراثية التى تضم: أشهر الحرف التراثية الخاصة بمدينة القاهرة.

يلي الافتتاح جلسة" إسهامات مؤسسية" والتي تدور حول التجارب الخاصة بالحفاظ على تراث مدينة القاهرة، برئاسة : د. عبد الحميد مدكور- أستاذ الفلسفة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة، ويتحدث خلالها: د. أحمد الشوكي- وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث- كلية الآثار- جامعة عين شمس (مشارك عن بعد) تطوير متحف الفن الإسلامي، د. هايدي أحمد شلبي- المشرف على الإدارة العامة للحفاظ على المباني الخارجية والمناطق التاريخية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري "تجربة عاش هنا".