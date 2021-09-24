فضيحة.. هروب ثلاثة لاعبين من منتخب المغرب بعد وصوله إيطاليا

كشفت تقارير للصحف المغربية، عن هروب ثلاثة لاعبين من منتخب المغرب تحت 21 سنة للكرة الطائرة فور وصول البعثة لـ إيطاليا.



وأكدت صحيفة هسبريس المغربية، أن بعثة منتخب المغرب لكرة الطائرة بعد سفرها إلي إيطاليا فوجئت بغياب 3 لاعبين عن مقر إقامتهم.



وحسب موقع المحترفين المغاربة، فإن الثلاثي الغائب هم “سفيان دخيسي” و”عبد الله سديل” و”نور الدين خياطي”، ويتبقي 9 لاعبين فقط.

وتم إبلاغ السلطات الإيطالية بهروب الرياضيين الثلاثة دون جواز سفر.

وخسر منتخب المغرب المباراة الأولى له في البطولة أمام الأرجنتين بثلاثة أشواط دون رد ( 25- 13) (25-16) (25-23)

وتستضيف إيطاليا وبلغاريا، بطولة العالم لكرة الطائرة تحت 21 سنة.