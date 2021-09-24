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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 51 إصابة جديدة بـ كورونا و59 متعافيًا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546843 حالة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535842 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8688 حالة.

وزارة الصحة، أعلنت فى وقت سابق أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزا بجميع المناطق.

كما أوضحت الوزارة أن من فوائد الجرعة الثاني للقاح كورونا، ما يلي: 95 % تنخفض احتمالية الإصابة بالفيروس، تقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، تقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، تقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا، تحقيق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى، تحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح، اشتراط معظم الدول لتجنب فترة العزل.

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