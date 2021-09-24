ضمك يهزم أبها بثلاثية في الدوري السعودي .. فيديو

واصل نادي ضمك نتائجه المميزة وفاز على مضيفه أبها 3 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم ضمك عن طريق ميجو ساكتاش في الدقيقة 17، قبل أن يدرك ميشيل تي فريدي التعادل لضمك في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 74 أضاف إيمليو زيلايا الهدف الثاني لضمك، قبل أن يعود ساكتاش ليسجل الهدف الثاني له والثالث لضمك في الدقيقة 86.

ورفع ضمك، الذي تلقى هزيمة وحيدة هذا الموسم وفاز في ثلاث مباريات، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الهلال صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

على الجانب الآخر تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

