"الخارجية الأمريكية": نتطلع إلى حوار استراتيجي مع مصر قريبا.. فيديو

قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، إن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر علاقة استراتيجية وتغطي مجالات كثيرة عبر عقود ماضية.



وأضاف "جوي هود"، خلال لقائه برنامج "60 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تم العمل معا على موضوعات أمنية من أجل استقرار المنطقة، فيما ارتفع مستوى التمثيل التجارى الثنائي خلال السنوات الماضية رغم وجود جائحة كورونا إضافة إلى مشروعات غاز المتوسط".



وتابع: "أكد وزيرا الخارجية الأمريكي والمصرى علي أهمية دور مصر الاستراتيجي لإيجاد حل في قطاع غزة وخلق ظروف مواتية لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إذا العلاقة قوية جدا".

وأشار: "نتطلع ونتحدث دائما إلى التحدث قريبا عن الحوار الاستراتيجي والذي سيستشرق أفاقا جديدا للتجارة والأمن والاستقرار واهتمامات ومصالح وحقوق الإنسان، لأن الولايات المتحدة تتحدث دائما حول هذه الموضوعات مع شركائها القريبين مثل مصر".



وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن ناقش هذه الموضوعات خلال لقاءاته التي عقدها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزير الخارجية سامح شكرى ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مشددًا على أن هذه الموضوعات تخلق أرضية عمل مشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط.

