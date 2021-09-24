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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قدرات| تعليق صارخ من تامر أمين على هزيمة يد الزمالك للأهلي.. فيديو

تامر امين
تامر امين

قال الإعلامى تامر أمين فى برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، إنه كان لابد من إذاعة مبارة كرة اليد لنادييّ الأهلى والزمالك فى التليفزيون.

وأضاف امين، قبل إعلان الحكم بداية المباراة كنت أعلم خسارة النادى الاهلى قائلا "قبل ما الحكم يصفر كنت عارف ان الأهلى خسران ومكنش عندى ذرة امل".


وأوضح أن هناك فارق مستوى ما بين فريق كرة اليد لنادى الزمالك، وفريق كرة اليد للنادى الأهلى ،ولابد من الاعتراف بذلك.

وأكد، أن فارق المستوى بين الفريقين يرجع لعدة أسباب أهمها قدرات، وخبرات، وتصنيف لاعبى نادى الزمالك أعلى من النادى الاهلى.

اخر النهار نادي الزمالك الأهلي و الزمالك فريق كرة اليد فريق كره اليد لنادي الزمالك

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