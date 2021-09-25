برلماني: تطور الخدمات المقدمة للمواطن يليق بعصر الجمهورية الجديدة

قال النائب اكمل فاروق عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، ويتم العمل على قدم وساق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير وتحسين البنية التحتية في كافة مناحي الحياة سواء بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وخطوط الغاز وإزالة العشوائيات التي كانت تمثل موضع خطورة لقاطنيها وللمجتمع بأكمله.



ونوه فاروق في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن مصر أخذت خطوات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حيث ضخت استثمارات في مشروعات اكتشافات البترول، من خلال وضع استراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج.



وتابع عضو مجلس الشيوخ انه يتم مواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار .



واكد فاروق ان الرئيس السيسي وضع مصلحة المواطن نصب عينيه، حيث أن ما نراه من تطور في كافة الخدمات يليق بعصر الجمهورية الجديدة.



و كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال جمعية إيجاس، أن هناك طفرة متميزة فى أنشطة صناعة الغاز بمصر، وأن المبادرات الرئاسية وفرت فرصاً كبيرة لخدمة المواطنين، موضحا أن المرحلةالأولى لحياة كريمة والمشروع القومى للغاز فى المنازل يضيفان 7 مليون وحدة سكنية جديدة تعمل بالغاز خلال الـ 3 سنوات القادمة.