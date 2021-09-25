بعد هذا الطلب .. أحمد السعدني لـ فاهيتا : أنتي خلاتيني تافه أوي

حل الفنان أحمد السعدني ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

طالبت الدمية ابلة فاهيتا، من ضيفها الفنان أحمد السعدني، كتابة رسالة على جروب واتساب للفنانين، كلمات معينة بهدف الدعابة، :"عايزين نعمل لعبة معينة واكتب على جروب الواتساب بتاع زميلك الفنانين وحياة سنسن متزعليش انا جي في الطريق".

فيما عبر الفنان أحمد السعدني، عن استغرابه من هذا الطلب، قائلا :"ماشي بس مش ليه الطلب ده، وهيبقي في ردود سافلة اوي، أنتي خلاتيني تافه أوي".





وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والسعدني، وا ستعرض مواهبه المختلفة، وأجاب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية والشخصية.

كما شهدت الحلقة بعض الألعاب الطريفة التي يشارك فيها السعدني داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".



يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.



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