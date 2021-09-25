عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء الهند يدعو بايدن لزيارة بلاده

جو بايدن وناريندرا
جو بايدن وناريندرا مودي

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة الهند، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال النائب الأول لوزير خارجية الهند هارش فاردان شرينجلا: " دعا رئيس الوزراء مودي الرئيس جو بايدن لزيارة الهند. واستجاب الرئيس بايدن بامتنان وتقدير. ونحن بالتأكيد نتطلع إلى زيارة رئيس الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

هذا ونشر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا من لقائه الأول مع الرئيس جو بايدن، وعلق معها: "حظيت بلقاء رائع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قيادته في القضايا العالمية الحاسمة جديرة بالثناء".

ونمت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند بشكل مطرد، وتعتبر واشنطن ونيوديلهي شريكين رئيسيين في جهودهما لصد “النفوذ الصيني” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

بايدن: جرعات كورونا المنشطة ستكون مجانية

أردوغان يتهم بايدن بدعم المنظمات الإرهابية في سوريا

رئيس الوزراء الهندي الهند بايدن نيويورك الولايات المتحدة مودي واشنطن

ترشيحاتنا

تحميك من الزهايمر وتقوي الذاكرة .. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الأطعمة

مجلس الأمن .. هل تحصل الهند على المقعد السادس في أقوى مجلس بالعالم؟

بتكلفة 200مليون دولار.. شعراوي: تحسين جودة الهواء بالقاهرة بتمويل من البنك الدولي

التعليم: لأول مرة تفعيل مهارة الاستماع بمنهج عربي رابعة ابتدائي الجديد

تفاصيل تنسيق الأزهر 2021 للمرحلة الثاني وكيفية تسجيل الرغبات

بعد قليل .. نظر ثاني جلسات محاكمة طبيبين وموظف فى واقعة اسجد للكلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

بنسبة 12%.. أرباح سنوية للعاملين بقطاع الأعمال وفقا للقانون

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

لا تنقر عيها.. رسالة احتيالية منتشرة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

فيديو

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ