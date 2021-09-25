رئيس وزراء الهند يدعو بايدن لزيارة بلاده

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة الهند، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال النائب الأول لوزير خارجية الهند هارش فاردان شرينجلا: " دعا رئيس الوزراء مودي الرئيس جو بايدن لزيارة الهند. واستجاب الرئيس بايدن بامتنان وتقدير. ونحن بالتأكيد نتطلع إلى زيارة رئيس الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

هذا ونشر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا من لقائه الأول مع الرئيس جو بايدن، وعلق معها: "حظيت بلقاء رائع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قيادته في القضايا العالمية الحاسمة جديرة بالثناء".

ونمت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند بشكل مطرد، وتعتبر واشنطن ونيوديلهي شريكين رئيسيين في جهودهما لصد “النفوذ الصيني” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.