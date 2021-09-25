1.7 مليار جنيه مشتريات العرب بالبورصة المصرية منذ بداية 2021

مثلت تعاملات المصريين 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6 % وسجل العرب 6.8 % .

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2667 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1760 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية 2021.

أغلق مؤشر البورصة المصرية إيجى إكس 30 تعاملات الأسبوع الماضي، عند 10642 نقطة مسجلا هبوطا بنحو 3.23% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 3.59% مغلقا الفترة عند 2763 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 3.56% عند الفترة مغلقا 1796 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل هبوطا بنحو 3.58%مغلقا عند 13017 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنسبة 3.72% مغلقا الفترة عند 3722 نقطة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 17.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 709 مليار جنيه مقابل 726.3 مليار جنيه.



