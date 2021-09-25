عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.7 مليار جنيه مشتريات العرب بالبورصة المصرية منذ بداية 2021

البورصة المصرية
البورصة المصرية

مثلت تعاملات المصريين 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6 % وسجل العرب 6.8 % .

 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2667 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1760 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية 2021.

 

أغلق مؤشر البورصة المصرية إيجى إكس 30 تعاملات الأسبوع الماضي، عند 10642 نقطة مسجلا هبوطا بنحو 3.23% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 3.59% مغلقا الفترة عند 2763 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 3.56% عند الفترة مغلقا 1796 نقطة.

 

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل هبوطا بنحو 3.58%مغلقا عند 13017 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنسبة 3.72% مغلقا الفترة عند 3722 نقطة.

 

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 17.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 709 مليار جنيه مقابل 726.3 مليار جنيه.


 

مؤشر البورصة البورصة المصرية ايجى أكس 30 تعاملات المصريين رأس المال السوقي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتابع تطورات مشروعات قطاع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية

غدر بيا وسابني.. اعترافات المتهمة بطعن خطيبها السابق بمعاونة شقيقها في إمبابة

السعودية تحقق طفرة في أداء القطاعين الحكومي والخاص رغم كورونا

أخبار الفن.. ظهور نادر لأبناء حمادة هلال.. ومفاجأة حول حجاب ياسمينا العلواني

وزارة الداخلية تستضيف دورات تدريبية لعناصر الشرطة السودانية .. صور

صبر أمريكا نفد من آبي أحمد.. تهديدات بعقوبات رادعة هذه المرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

ضبط المتهم بقتل شقيقه وسط ركاب قطار المناشي في المنوفية

تحميك من الزهايمر وتقوي الذاكرة .. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الأطعمة

حتى لا تعرض نفسك للعقوبة.. 3 شروط للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

انخفاض ملحوظ في الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

الدنيا خريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. هل ارتدت ياسمينا العلواني الحجاب واعتزلت الفن ؟

بالصدفة.. العثورعلى أضخم كنز في أعماق البحر

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

المزيد

ساحة رأي

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ