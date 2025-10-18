مانشستر سيتي يبحث عن الفوز الثالث تواليا أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، نظيره إيفرتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل السيتي، بقيادة مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا، في تحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يخوض هذه المواجهة على ملعب الاتحاد.

ويواصل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه القوية، حيث لم يتعرض للهزيمة في آخر 7 مباريات بكل المسابقات، منذ خسارته أمام برايتون (1-2) في الجولة الثالثة.

وشهدت تدريبات السيتي يوم الخميس الماضي عودة الثنائي عمر مرموش ويان آيت نوري، حيث أكد جوارديولا قائلاً: "عمر مرموش وآيت نوري شاركا في تدريبات أمس الخميس، وهما في حالة تحسن ملحوظ وقريبان من العودة للمباريات."

على الجانب الآخر، يغيب لاعب الوسط الإسباني رودري عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكان رودري قد شارك في آخر مباراة للسيتي ضد برينتفورد لمدة 22 دقيقة فقط، قبل أن يغادر الملعب متأثرًا بإصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

وعلى الرغم من أن الإصابة ليست خطيرة، إلا أن رودري لم يستأنف تدريبات الفريق حتى الآن، وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل".