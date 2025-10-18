قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق بشبين الكوم
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
كارثة غذائية غير مسبوقة في غزة بسبب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية
بيراميدز يستدرج نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. الليلة
ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة..والأرصاد تحذر المواطنين
الظهور الأول لـ ييس توروب.."الأهلي" يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة إيجل نوار البوروندي
رياضة

مانشستر سيتي يبحث عن الفوز الثالث تواليا أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

مانشستى سيتي
مانشستى سيتي
إسراء أشرف

يستضيف فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، نظيره إيفرتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل السيتي، بقيادة مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا، في تحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يخوض هذه المواجهة على ملعب الاتحاد.

ويواصل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه القوية، حيث لم يتعرض للهزيمة في آخر 7 مباريات بكل المسابقات، منذ خسارته أمام برايتون (1-2) في الجولة الثالثة.

وشهدت تدريبات السيتي يوم الخميس الماضي عودة الثنائي عمر مرموش ويان آيت نوري، حيث أكد جوارديولا قائلاً: "عمر مرموش وآيت نوري شاركا في تدريبات أمس الخميس، وهما في حالة تحسن ملحوظ وقريبان من العودة للمباريات."

على الجانب الآخر، يغيب لاعب الوسط الإسباني رودري عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكان رودري قد شارك في آخر مباراة للسيتي ضد برينتفورد لمدة 22 دقيقة فقط، قبل أن يغادر الملعب متأثرًا بإصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

وعلى الرغم من أن الإصابة ليست خطيرة، إلا أن رودري لم يستأنف تدريبات الفريق حتى الآن، وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل".

مانشستر سيتي السيتي عمر مرموش مرموش إيفرتون الدوري الإنجليزي

