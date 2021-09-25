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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

يستضيف تشيلسي نظيره مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ستامفورد بريدج، ضمن الجولة السادسة من البريميرليج، في إعادة لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

 

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي للمباراة كالتالي : 

حراسة المرمى: ميندى

الدفاع: سيلفا - روديجر- كريستينسن

الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش - ألونسو - أزبيليكويتا

الهجوم: لوكاكو - زياش - هافيرتز

 

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، من 5 مباريات، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

 

وفاز تشيلسي في 4 من أول 5 مباريات وجاء تعادله بعشرة لاعبين ضد ليفربول في أنفيلد في نتيجة اعتبرها كثيرون بمثابة الفوز.

 

وخسر السيتي في بداية الموسم أمام توتنهام هوتسبير وتعادل على أرضه مع ساوثهامبتون، ليصبح متأخرا بثلاث نقاط عن ثلاثي الصدارة تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد.

 

ويملك تشيلسي سجلا مثاليا بنسبة 100% ضد مانشستر سيتي منذ تعيين توماس توخيل في ستامفورد بريدج، حيث فاز عليه في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز ونهائي دوري الأبطال.

 

وعندما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، اعتبر البعض أن النتيجة مفاجئة حيث كان السيتي مرشحا لحصد لقبه الأول في دوري الأبطال.

 

وزادت قوة تشيلسي هذا الموسم بضم روميلو لوكاكو من إنتر ميلان مقابل 97 مليون جنيه إسترليني (132.67 مليون دولار)، وهو قوة هجومية هائلة أمام لاعبي الوسط المبدعين وإلى جانب خط الدفاع الصلب.

 

في المقابل ستكون المهمة ثأرية، بالنسبة لرجال بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي توتنهام مانشستر سيتي دوري ابطال أوروبا

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