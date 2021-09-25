سامح شكرى: مصر تتطلع لاتفاق قانونى يحقق مصالح الدول الثلاث بقضية سد النهضة

خلال فترة معقولة

قال سامح شكرى ، وزير الخارجية ، أن لدينا الانجاز الكبير الذى تحقق من خلال طرح ملف سد النهضة على مجلس الأمن بالإضافة إلى ورود مخرج من المجلس متمثل فى بيان رئاسى عزز من الإطار التفاوضى تحت رعاية الاتحاد الإفريقى .

وأضاف " شكرى " ، خلال تقرير خاص أذاعته النيل للأخبار والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ،أن قيام مصر بعرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن يعزز الإطار التفاوضى المدعوم من قبل المراقبين يجب الانتهاء منه فى فترة معقولة .



وأكد وزير الخارجية ان مصر دائما تتطلع لاتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث مصر ، السودان ، أثيوبيا وينهى هذه الأزمة لافتا إلى أن قرارات مجلس الامن لها صفة إلزامية تقتضى أن تنخرط الدول الثلاث تحت قيادة الاتحاد الإفريقى والوصول لاتفاق ينهى هذه الأزمة .