40 ألف طن..الغزل والنسيج تكشف تفاصيل مصنع المحلة..فيديو

قال أحمد الهاشم العضو المنتدب لشركة الغزل والنسيج بالمحلة، إن الطاقة الإنتاجية للمصنع حاليًا هي 40 طن وبعد اكتمال المصانع في المستقبل ستكون الطاقة الانتاجية حوالي 120 طن .مؤكدًا أن المدربين تم اختيارهم من داخل وخارج شركة المحلة .



وأضاف “أحمد الهاشم" خلال حواره ببرنامج “مصر بتبني” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” أن افتتاح مصنع المحلة تسبب في عودة ريادة صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى إلى مصر، حيث كانت صناعة الغزل والنسيج في فترة من تاريخ مصر هى القاطرة التي تسحب الاقتصاد المصري للأمام وكان القطن المصري ينافس في كل الأسواق العالمية.



وفي نفس السياق: وأشار إلى أن الدولة تستهدف استقطاب خبراء أجانب لاختيار التصميمات الإنتاجية، كما إنها تستهدف إحلال المصانع القديمة بتكلفه تصل إلى 21 مليارا.



وأضاف المهندس علاء كمال مدير موقع إنشاء الغزل بالمحلة ، أن محطات الترطيب تعتبر من أهم الأشياء الأساسية التي يجب أن نركز عليها لأنها تحتاج إلى دقة عالية جدًا في التنفيذ وذلك لوجود الكثير من أعمال التركيبات ولأن كل خطوة مرتبطة بالخطوة السابقة لها ولذلك يجب أن يعمل النظام بشكل متكامل.