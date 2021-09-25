حكم التسوية بين الأبناء في العطية حال الحياة.. مستشار المفتي يجيب

حكم التسوية بين الأبناء في العطية حال الحياة ..سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.

قال مستشار المفتي عبر الفيس بوك: اختلف العلماء في هذا ؛ بين الوجوب والاستحباب .

وأضاف: الذي عليه الفتوى أن الأفضل التسوية بين الأبناء في العطية حال الحياة ، ويجوز لأحد الأبوين أن يفضل أحد الأبناء على الآخرين لحاجة ، كأن يكون مريضًا أو صغيرًا أو في مرحلة التعليم ، أو الزواج مثلًا .. ولا داعي للتنازع في هذا .

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم التمييز بين الأبناء في الهبة؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا.



وأضاف أمين الفتوى: ندعو الآباء ألا يفرقوا بين الأبناء إلا لمعنى، كأن يكون أحد الأبناء مريضا والآخر صحيحا فأعطي المريض أو أحدهما عاطلا فأعطيه، غير ذلك ينبغي علينا أن نساوى بين الأولاد لنحفظ قلوبهم، ولكن هذا ليس واجبا هو مستحب.